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台北市擬率先禁售電子菸 最快下半年公告實施

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市政府擬率先全面禁售電子菸等菸品、納管加熱式菸品，目前草案送審中，最快下半年公告實施。記者胡瑞玲／攝影
台北市政府擬率先全面禁售電子菸等菸品、納管加熱式菸品，目前草案送審中，最快下半年公告實施。記者胡瑞玲／攝影

北市制定「新興菸品管理自治條例」草案，擬率先全國全面禁售電子菸等菸品，並將加熱式菸品納入管制，北市衛生局表示，草案已送入議會審議，預計最快今年下半年可公告實施。

北市新興菸品管制自治條例制定草案規範，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告招牌電子菸等類菸品或其組合元件，違反者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並限期改正，逾期未改正者，可按次連續處罰。

衛生局健康管理科長林夢蕙指出，草案中規定，未滿18歲者使用電子菸、加熱式菸品等，需接受戒新興菸品相關教育，無正當理由未參加者可處2000元至1萬元罰款，並可按次連續處罰。

另外，電子菸等新興菸品將禁止在學校、醫療院所、政府機關室內場所、大眾交通運輸工具、公共休閒娛樂場所、老人福利機構室外場所、衛生局公告指定場所等處使用，違者可處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

林夢蕙表示，北市新興菸品管理自治條例草案已於3月23日送交議會審議，其內容均比照「菸害防制法」修正草案訂定，若此會期經三期審議通過，將再送行政院核備，最快下半年就能公告實施。

衛生局表示，電子菸為全球新興健康危害議題，對眼、肺部健康均有嚴重危害，且國外曾查出含有安非他命、大麻等毒品案例，甚至還有爆炸的風險，高度危害使用者及周遭民眾健康，顯示此類產品有嚴加管制的必要。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 電子菸 北市

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