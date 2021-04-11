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柯文哲批笨又罵意識形態 苗博雅：自打臉2014柯文哲

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員苗博雅日前在議會要求台北市長柯文哲，針對是否同意重啟核四商轉表態，引發熱議。圖／擷取自網路直播
台北市議員苗博雅日前在議會要求台北市長柯文哲，針對是否同意重啟核四商轉表態，引發熱議。圖／擷取自網路直播

台北市議員苗博雅日前在議會要求台北市長柯文哲，針對是否同意重啟核四商轉表態，引發熱議，柯文哲今受訪表示，「年輕人帶頭搞意識形態，真的很不高興」。苗博雅今天再嗆，柯文哲對核四商轉公投的說法，打臉2014年的柯文哲，這6年時間，柯已從素人柯文哲，變成老油條政治柯文哲，非當初支持他的80萬選民期待。

苗博雅今天說，柯文哲對於核四商轉公投的說法，也嚴重羞辱公投領銜人及參與連署的30萬位民眾。尤其柯文哲說這是愚笨題目，但這個公投是30萬人連署出來的，柯市長說這題目太笨了，就是羞辱領銜人及連署人。

苗博雅提到，柯文哲現在對核四商轉的態度，也是打臉2014年的柯文哲。苗博雅說，2014年時，柯文哲曾要求連勝文也應針對核四表態，柯還要連「不要再講屁話」。不過若今天的柯文哲說話成立，當時連勝文應要回嗆「這是愚人問題，不要再搞意識形態」。

苗博雅說，這六年時間，素人柯文哲已經變成老油條政治柯文哲，這不是當初支持他的80萬名選民所期待。

另外，苗博雅也質疑，核四商轉公投，柯文哲過去可以用整整六年時間，好好做功課，現在功課沒做好，反批評別人題目沒有做好，這是逃避卸責的行為。苗說，核四就在台北市旁邊，若商轉出現意外，可能危及上百萬人，但柯文哲卻說，這問題很複雜，扯一大堆，浪費議員質詢時間。

苗博雅說，現在核一二三除役後的發電缺口，是用燃氣與再生能源補足；至於核四三千億元的財務問題，政府是用核四封存進行財務平衡，這六年都有答案，但柯文哲沒做功課，已違反議事規則，自己功課沒做好，卻嗆意識形態。

苗博雅說，接下來的8月公投，將有1800萬公民去投票？都是搞意識形態？請柯文哲面對現實吧。苗說，公投選票只有同意或不同意，如果柯文哲拿一支筆寫一堆，都是廢票，問題很簡單就是同意或不同意，或不知道不清楚，若答不出來，就回家好好做功課，給市民一個誠懇的答案。

柯文哲 核四 苗博雅

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