北極府玄天上帝廟捐復康巴士 北市328輛逾5萬趟次服務

農曆3月3日為北極府玄天上帝廟聖誕暨建廟35周年，為慶祝聖誕及遵行行善濟世立廟宗旨，北極府玄天上帝廟昨捐贈台北市政府1輛復康巴士，並由台北市長柯文哲出席受贈，代表市民向北極府玄天上帝廟表達謝意。

柯文哲受贈時表示，北市目前已有328輛小型復康巴士，平均每月提供5萬5000趟次服務，近年在民間團體及善心人士的捐贈下，北市的復康巴士持續淘汰換新，提升整體服務品質，滿足身障者行的需求及乘坐舒適性。