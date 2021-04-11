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北極府玄天上帝廟捐復康巴士 北市328輛逾5萬趟次服務

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北極府玄天上帝廟慶祝玄天上帝聖誕及建廟35周年捐贈北市1輛復康巴士。圖／北市公運處提供
北極府玄天上帝廟慶祝玄天上帝聖誕及建廟35周年捐贈北市1輛復康巴士。圖／北市公運處提供

農曆3月3日為北極府玄天上帝廟聖誕暨建廟35周年，為慶祝聖誕及遵行行善濟世立廟宗旨，北極府玄天上帝廟昨捐贈台北市政府1輛復康巴士，並由台北市長柯文哲出席受贈，代表市民向北極府玄天上帝廟表達謝意。

柯文哲受贈時表示，北市目前已有328輛小型復康巴士，平均每月提供5萬5000趟次服務，近年在民間團體及善心人士的捐贈下，北市的復康巴士持續淘汰換新，提升整體服務品質，滿足身障者行的需求及乘坐舒適性。

柯表示，感謝北極府玄天上帝廟的愛心捐贈，市府將會善用愛心資源，發揮資源最大效益，並持續提供身障者更安全、舒適的復康巴士服務。

北極府玄天上帝廟慶祝玄天上帝聖誕及建廟35周年捐贈北市1輛復康巴士。圖／北市公運處提供
北極府玄天上帝廟慶祝玄天上帝聖誕及建廟35周年捐贈北市1輛復康巴士。圖／北市公運處提供

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