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內政部卡關？ 新北「銀新未來城」招商期程延宕

聯合報 / 記者張睿廷吳亮賢張哲郢／新北即時報導
新北市三重「銀新未來城」本預計今年第一季招商，但中央遲遲未審核過都市計畫變更案，期程延宕，市府表示會積極與內政部協調，希望盡早將該案排入期程。圖／新北市衛生局提供
新北市三重「銀新未來城」本預計今年第一季招商，但中央遲遲未審核過都市計畫變更案，期程延宕，市府表示會積極與內政部協調，希望盡早將該案排入期程。圖／新北市衛生局提供

新北市中和「銀新生活城」計畫因遭民眾抗議，計畫終止，三重「銀新未來城」長照園區本預計今年第一季招商，但到現在都還沒有動靜，民代批評「侯友宜的承諾恐怕要跳票」。新北市衛生局解釋，去年10月便已將都市計畫變更審查資料送交內政部，但中央至今仍未將該案送入排程，才導致進度延宕，會努力與中央溝通，在今年底完成招商。

新北市積極發展長照，本來預計在中和、三重以BOT形式興建「銀新生活城」、「銀新未來城」兩座長照園區，不過銀新生活城預定地是在前國防管理大學大操場，當地民眾認為將使綠地減少，引發抗議，衛生局評估後決定暫緩計畫，該塊土地也已被國產署收回，等於該案正式終止。

三重銀新未來城將設置在預計今年搬走的碧華國中舊校區，該塊土地達2.29公頃，規畫設置住宿型長照機構約200床、樂齡住宅約700戶，還有共融公園以及至少能照顧90名孩童的托育中心，為了讓行動不便的長者也能享受最好的醫療服務，未來城還有提供到宅服務的醫師聯合診所，預計以內科、骨科、復健課為主，將打造一個適合長者居住的優質環境。

該案本來規畫在今年第一季完成招商，2025年完工，不過現在已經4月，卻遲遲沒有下文，外界質疑是否又出問題？

衛生局解釋，他們去年10月便已將都市計畫審查資料送交中央，招商資料也都準備齊全，但內政部遲遲未將此案列入排程，中央若未審核通過，用地沒有合法，新北市不能公開招標，所以才導致銀新未來城招商期程延宕，但民代則有不同意見。

李坤城認為，市府不能將責任全都甩鍋給中央，這是要不要認真做的問題，以淡北道路為例，市長侯友宜就親自去內政部開會，若新北真的重視銀新未來城，就應該積極去爭取。

衛生局回應，他們相當重視此案，目前已有接觸潛在廠商，另一方面也會持續與內政部溝通，看能否盡快將該案列入排程，通過都市計畫審查，讓新北趕在年底之前完成銀新未來城招商，目標仍是2025年完工。

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