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大家兒時的共同回憶 新北牆面彩繪復古呈現
新北市近年推動汙水接管，全市接管率近7成，水利局為鼓勵民眾接管，也推出汙水下水道後巷美化服務，日前在新莊四維里以60年代復古風為主題，設計出一系列兒時回憶的牆面彩繪。水利局表示，透過牆面美化，讓民眾重拾懷舊風情，勾起味蕾與聽覺的回憶。
水利局2018年開始的後巷美化服務，只要完成用戶接管的民眾都能向當地里長申請美化專區，民眾能以當地特色作為題目發想，與里長、水利局討論彩繪主題，完工後不只美化巷弄，也能成為另類城市角落打卡景點。
這次在新莊四維里，以當地60年代懷舊風格為主題，設計成兩大主軸「懷舊元素大集合」、「舊時的熱鬧商店街」，重現如復古理髮廳、童玩、零嘴等，還有無人不知的大同電鍋，喚起許多民眾過去的兒時回憶。
水利局表示，彩繪結果也深受當地里民肯定，不只為社區帶來活潑的藝術氣息，也將童年回憶呈現在牆面上。
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