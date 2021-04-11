大家兒時的共同回憶 新北牆面彩繪復古呈現

新北市近年推動汙水接管，全市接管率近7成，水利局為鼓勵民眾接管，也推出汙水下水道後巷美化服務，日前在新莊四維里以60年代復古風為主題，設計出一系列兒時回憶的牆面彩繪。水利局表示，透過牆面美化，讓民眾重拾懷舊風情，勾起味蕾與聽覺的回憶。

水利局2018年開始的後巷美化服務，只要完成用戶接管的民眾都能向當地里長申請美化專區，民眾能以當地特色作為題目發想，與里長、水利局討論彩繪主題，完工後不只美化巷弄，也能成為另類城市角落打卡景點。

這次在新莊四維里，以當地60年代懷舊風格為主題，設計成兩大主軸「懷舊元素大集合」、「舊時的熱鬧商店街」，重現如復古理髮廳、童玩、零嘴等，還有無人不知的大同電鍋，喚起許多民眾過去的兒時回憶。