宣導家庭價值 大安區公所鼓勵親子「共玩、共學」
為了宣導人口政策，並注重家庭價值的重要性，台北市大安區公所下午在錦安二區民活動中心舉辦植物染手作活動，邀請專業藍染手作講師，除了讓更多人認識藍染與手工染之美，更期望在活動過程中為參與民眾增進家庭親子感情。
大安區長林明寬表示，這次植物染手作活動，為學習古人的智慧，用天然色素製作成一條自己的專屬手工染布，進一步認識植物染與友善環境的關係，讓生活藝術化，認識這項傳統工藝。
林明寬說，為了增進親子及家庭間互動，透過手作活動除了寓教於樂外更增進家庭成員間關係，這次活動也是區公所人口政策的重要宣導活動，帶領民眾藉由共同完成手作作品，於活動期間專心陪伴停看聽，倡導親子「共玩、共學」，活動中也以人口政策的三大面向為主軸進行宣導，鼓勵市民朋友重視婚姻經營，積極營造樂婚、願生、能養社會。
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