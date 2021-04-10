宣導家庭價值 大安區公所鼓勵親子「共玩、共學」

為了宣導人口政策，並注重家庭價值的重要性，台北市大安區公所下午在錦安二區民活動中心舉辦植物染手作活動，邀請專業藍染手作講師，除了讓更多人認識藍染與手工染之美，更期望在活動過程中為參與民眾增進家庭親子感情。

大安區長林明寬表示，這次植物染手作活動，為學習古人的智慧，用天然色素製作成一條自己的專屬手工染布，進一步認識植物染與友善環境的關係，讓生活藝術化，認識這項傳統工藝。