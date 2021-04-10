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淡水淡金公路遭堆垃圾山 新北：限期21日前清除完畢
新北石門區有清潔公司在保護區堆放大量垃圾成山，且惡臭味讓當地人不堪其擾，新北環保局指出，去年迄今已多次稽查、告發，3月22日再次稽查時依廢清法裁罰最高300萬元的罰鍰，並限期於4月21日前將廠區內廢棄物清除改善完成。
該清潔公司從事廢棄物清除、資源回收等項目，但遭民眾投訴把垃圾堆置在石門區淡金公路的廠房內，且該廠房位於保護內，廠房外觀雖用鐵皮圍籬圍起，但可見到垃圾高於圍籬，並散發出陣陣惡臭。
環保局說，去年迄今已稽查17次並以廢棄物清理法第42條告發7次，3月22日裁罰後，3月31日再次前往稽查，業者承諾4月10日清運完成。昨日再度前往，業者表示垃圾量比預期要多，下周四才能清完。
環保局表示，已在門口架設監視器，監督是否依照承諾清運，若業者於4月21日前未清除，最重將撤銷其清除許可證。
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