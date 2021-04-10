不肖業者農地偷倒垃圾 北市環保局蹲點逮人

為杜絕外縣市垃圾流入北市違法棄置，市府針對空曠地區進行例行稽查，環保局今天表示，日前於北投區及內湖區查獲3輛無廢棄物清除許可證小貨車，總重量達3.5公噸。環保局透露，北投趨於7日就發現有廢棄物，8日上午10點前去埋伏，於12點發現業者再度傾倒廢棄物，當場人贓俱獲；內湖區則是例行稽查時，也發現業者正違法棄置垃圾。

環保局廢棄物處理管理科科長李旻壕表示，稽查人員於7日執行例行性稽查勤務時，發現北投區洲美地區農地間，有一處鐵皮廠房外堆置大量垃圾包，當時現場未發現行為人，8日早上10點再次前往埋伏，終於在中午12時許查獲貨車載運廢棄物進入該處。

李旻壕說，業者僅表示自己從外縣市的某個社區來台北市，不願說自己從哪來，擔心怕事後接不到廢棄物清理載運業務，因公司為非合法業者，未取得焚化廠進廠許可，故將廢棄物堆置於此處再做後續處理。

另外，8日下午5點左右，也在內湖區潭美地區查獲載運大量廢棄物停放路邊，車體未標註清除許可證字號，稽查人員上前盤問業者得知廢棄物來自外縣市，欲混入北市清潔隊垃圾車處理。

環保局表示，由於3家業者皆未領有廢棄物清除許可，依法各罰12萬元，共計36萬，李旻壕說，若業者持續違法且情節重大，有危險或危害環境之廢棄物，最高可罰300萬元。

環保局說，今年2月起進入北市三座焚化廠的廢棄物清除機構的清運車輛皆已全面裝置GPS即時追蹤系統，可有效追蹤廢棄物來源及流向，部分業者存僥倖心態，以未經許可車輛載運廢棄物試圖規避追蹤，環保局除執行路上攔查載運廢棄物車輛外，另針對空曠地區亦加強巡視，杜絕廢棄物違法轉運、棄置。