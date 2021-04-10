壢景町旁鐵皮戶控訴汙水管被迫更改常淹水 文化局喊冤

前身為台灣日治時期中壢郡役所官舍的「壢景町」，營運後很受民眾歡迎，不過市議員彭俊豪指出，壢景町旁邊一戶鐵皮民宅，屋主抱怨為配合建置壢景町，汙水管線被迫被更動，現在每逢下雨必淹水；對此文化局喊冤，鐵皮民宅前方通道土地下方的水管，並非壢景町的範圍。

彭俊豪表示，壢景町旁邊一戶鐵皮民宅，因為壢景町興建關係，導致這一戶的汙水管線被迫更動，原本可以排到外面的側溝，但現在每逢下雨，水溝水都會回灌到室內，在家走路還要鋪石頭墊高防止滑倒，淹水時甚至連馬桶水都會滿出來。

彭俊豪批評，新的汙水管線毫無考慮民眾需求，看到這種生活環境艱困的民宅，仿佛看到「中壢版的寄生上流」，請文化局盡速協助民眾解決淹水問題，最快會要求文化局下周共同到場會勘。

文化局喊冤，壢景町2017年啟動修復工程、2019年2月竣工，2019年11月15日正式開館，園區旁的鐵皮戶為私人土地財產不屬於壢景町，修復施工範圍並未包含鐵皮民宅土地及前方通道，鐵皮民宅前方通道土地下方之水管，也不是壢景町的範圍。