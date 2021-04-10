北市傳統市場節水餃大賽 「大吉利元寶水餃」人氣最高

台北傳統市場節今日盛大開幕，今年以水餃為主題，有19家攤位競逐「餃佼者」，最後由水源市場「大吉利元寶水餃」獲得殊榮。台北市長柯文哲表示，傳統市場是文化縮影，可觀察城市經濟環境衛生道德水準，市場處推市集精進計畫，讓南門、士東和寧夏獲五星市集，盼全北市的傳統市場可以向獲獎的市場看齊，讓北市成為最有水準的城市。

柯文哲今天出席「台北傳統市場節」開幕活動，還在台上與副市長黃珊珊一起包水餃，集合19攤水餃攤商進行人氣爭奪戰，由現場美食專家評審團及民眾饕客團進行公開評選，最終票選出「大吉利元寶水餃」為今年天下第一攤主題評選評審團大賞得主。

今年天下第一攤主題評選參賽攤商強棒盡出，除了曾得過獎的新富市場「多餃舍」、士東市場「123水餃」、光復市場「一元行」，還有展現創意的水餃攤商，有大直市場的「曾餃子」剝皮辣椒水餃、中山市場「初匡水餃」茴香羊肉水餃、中崙市場「一起叻沙吧」叻沙水餃。

評審莊承運指出，大吉利口感味覺平順層次均勻，加上大眾喜愛，所以才能獲得第一名，而其他特殊口味，像是茴香羊肉把強烈的味道融合在一起，喜好就會比較兩極化；評審毛奇則認為，水餃加入族群特色是亮點，像是叻沙水餃10年前不可能出現，如今新住民多，水餃搭配異國風也是有趣的組合。

柯表示，如果只有30分鐘認識一座城市，應該要去傳市場看看，因為那邊是文化的縮影，觀察經濟狀況、環境衛生與道德水準，台北市身為國際城市，就不能有老鼠爬竄、蒼蠅飛舞。

柯文哲說，歷任市長都不願碰市場改建，但他還是有辦法去改建20年來無人能撼動的環南、成功市場，柯文哲相信只要大市場改建後，剩下的市場要改建也不是問題，過程中最要的還是軟體設備，光是環南市場就花了6千萬元在改善環境和攤販習慣。