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新北第7處運動中心試營運 即日起至25日免費體驗課程

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
「喜歡運動中心」即日起至4月23日中午12點至晚間6點，推出試營運免費運動體驗。圖／新北市體育處提供
「喜歡運動中心」即日起至4月23日中午12點至晚間6點，推出試營運免費運動體驗。圖／新北市體育處提供

新北市推動運動中心2.0計畫，陸續盤點公有空間進行活化，第7處「喜歡運動中心」即日起至4月23日中午12點至晚間6點，推出試營運免費運動體驗，歡迎民眾來體驗課程、運動設施。

原本的三重開元市民活動中心閱覽室，搖身一變成為「喜歡運動中心 Enjoy Fitness Center」，為新北運動聚點的第7處健身中心。體育處長洪玉玲表示，以公私協力方式再創運動空間，用輕鬆有趣又好記的方式命名「喜歡運動中心」，將打造從10歲到70歲，全家人都可以一起開心運動的全齡化場館。

喜歡運動中心執行長史奎謙表示，課程的規劃針對兒童、樂齡等不同族群開設專門課程，引進11項全球知名團體課程品牌，包含舞蹈、拳擊、彈跳床和踏板等，讓運動變得好玩又有趣，館內另設置草皮訓練區，將開設小班制懸吊課程、功能性阻力訓練等課程，由體適能教練帶領學員訓練全身肌力，也提供1對1客製化運動教學服務。

另外，運動中心也有駐點的營養師、定點定時的物理治療師，讓每個人都能安心運動，設備採用最高規格人體工學及安全性設計，幫助運動初學、樂齡及ㄧ般民眾持續提升基礎運動能力，適合全齡化使用，還免費提供「肌少症」檢測服務，藉由專屬運動數據分析軟體，呈現運動與檢測結果，提供個人化運動處方，以利長期追蹤人的身體機能。相關訊息可上「喜歡運動中心」粉絲專頁查詢，更多新北運動資訊也可在「新北運動聚點」粉絲團查詢。

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