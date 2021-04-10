台北市110年唯一聯合婚禮6月登場 4月12日開放報名

台北市110年唯一一場聯合婚禮，將於6月5日在花博公園舞蝶館登場，這次婚禮主題為「幸福相伴 Show愛台北」，報名時間自4月12日上午10時起至4月19日止，因場地空間有限，受理報名名額60對，備取10名。

北市民政局指出，這次聯合婚禮結合台北市觀光巴士，將規畫婚禮專有路線讓新人體驗，並於婚禮當天化身成新人的婚禮禮車，並結合台北婚紗攝影商業同業公會的支援，精選3家婚紗攝影與西服品牌，提供新人特定款式的優惠租借方案，讓準新人輕鬆完成終身大事。

另外，民政局將送給每對新人實用新婚家電好禮，同時提供愛麗生醫療集團免費月子中心10天等抽獎好禮。只要在台北市設籍或就學、就業的準新人皆可報名參加，符合報名資格者可於報名期間至台北市聯合婚禮網站報名（網址：https://umarry.gov.taipei/）。

民政局指出，提醒報名成功的準新人，需要在正式入選名單公布後到婚禮活動當日前至戶政事務所完成結婚登記。相關活動訊息以及結婚登記規定都在臺北市聯合婚禮專屬網站上公布，或可電洽民政局人口政策科，電話：1999(外縣市；02-27208889)轉1906洽詢。