金山藝文巡迴展演晚間登場 西遊記融入在地小朋友樂翻

新北市金山區公所舉辦的金山區第一屆「兒童藝文月」巡迴展演，今晚精采開演，現場200多位學生及家長，十分熱鬧。六藝劇團在劇情上，巧妙地將民俗故事西遊記結合金山在地元素，讓小朋友都樂翻了，歡笑聲不斷。

金山區長廖武輝表示，今晚的演出很有金山味道的在地元素，像是傳承百年的蹦火技藝、金山三寶紅心甘藷、芋頭、筊白筍，金山區溫泉、中角灣國際衝浪基地等，以寓教於樂的方式去了解金山在地文化，並感謝台電公司第二核能發電廠贊助展演。

現場也教小朋友認識金山特有的「蹦火仔」傳統捕魚文化，原來是使用「電石磺火」去點燃成火炬，利用強烈的火光吸引數以萬計的青鱗魚群跳躍海面。劇團還巧妙融入金山特色的風、火、水、土等元素，進入西遊記的世界中，去解救師父。

現場學生童小弟弟說，他覺得劇情很有趣。金山區公所表示，為炒熱氣氛，答對問題就可以獲得小禮物，讓現場小朋友每個都笑容滿面，踴躍舉手回答問題。接下來還有3場免費演出，黃金傳奇系列的3部獨創戲碼—金山三寶、乘風破浪的妖怪、決戰金包里，分別在4月16日三和國民小學戶外操場、4月23日中角國民小學戶外操場、4月30日金美國民小學5樓大禮堂，邀請大家一起共襄盛舉。