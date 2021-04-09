里長盼公墓遷移增加新莊綠地 新北民政局：今年10月完成

新北市長侯友宜今天參加新莊區110年市長行動治理座談會議，會議聚焦在第一公墓遷移跟鄰編組調整，侯友宜表示，推動的關鍵點是市府團隊，也責成各局處首長認真帶頭做，提升效率，解決市民大小問題。

新莊區祥鳳里長賴俊良表示，新莊第一公墓歷史悠久，但經過時代變遷，周邊住宅區林立，公墓旁邊就是六線道道路、機場捷運，跟公墓距離很靠近，搭機捷時會看到一大片墓地，觀感不佳，加上又是嫌惡設施，他建議市府應儘速完成遷葬，並規劃成綠地公園及大型運動設施。

賴俊良說，南新莊地區缺少綠地，公墓遷移後因為腹地很大，希望相關局處可以規劃便民的休閒空間，也能成為在地的象徵，綠美化是最主要的改變，也是民眾所求，至於相關公共建設可由市府端以當地狀況來討論推動。

民政局長柯慶忠表示，新莊第一公墓從去年完成遷葬公告，工程採購案已在今年3月決標，預計在4月下旬開工，並為避免開發行為影響基地及下游區域安全，將依水保計畫先行施作相關水保設施，預計10月就能完成遷葬及綠美化工程。

另外，立廷里里長許任銘針對鄰編組調整提出建議，表示鄰數增加也會讓經常性支出跟著增加，目前區公所既有預算規模、容納，為樽節預算及平衡，都由各鄰長負擔。

民政局表示，市府去年已重擬《新北市里鄰編組調整自治條例》送議會審查。條例通過後，視地方實際需求並妥善評估整編方案適當性及必要性，取得地方共識，是里鄰整編的最大前提，最重要的是尊重民意，達成共識後由公所提案送市府核定，里鄰整編就能推動。

侯友宜最後表示，新北市人均預算六都最低，他上任以來已好幾次到中央要經費，特別是汙水下水道都已經開工還要不到經費，他很想趕快做好基礎建設，希望市府跟基層里長也能共同為民眾努力。