台灣僅存兩層日式建築滿100歲 北投文物館辦特展

全台僅存的兩層日式古蹟建築「北投文物館」今年滿百歲，館方介紹北投發展史的特展今天揭幕，特色在於不僅展現靜態的文物，還邀北投多位人瑞為民眾述說這個地區的故事。

北投文物館今天舉行「世記：老北投的時光故事」特展開幕記者會，展覽分為社群、風土、物產和人物等4個展區，據館長李莎莉介紹，這次由副館長洪侃策劃的展覽，一大特色是耆老說故事和展現手工技藝的影片。她說，在策展期間，館方才發現北投區約有50名90至100歲的人瑞，其中有多名耆老今天到場為文物館滿百歲慶生。

除了在館內播放的影片，特展還包括能用來聽耆老口述歷史的「時空電話亭」、AR影像等互動裝置，當中有許多呈現北投百年開墾的經過。

二次大戰之後，北投地區曾是國片取景的重要地點，北投文物館的前身吸引許多製片公司借景拍攝，因而參與「台灣好萊塢」的風華與興衰。為反映這段歷史，北投文物館的特展獨家展出「國民阿嬤」金馬雙料影后陳淑芳的金馬戰袍，以及1961年「大俠梅花鹿」女主角的戲服。

這次展出的文物還包括200年前的凱達格蘭族地契、早年蓬萊閣酒家的菜單、即將失傳的牛草鞋以及中華陶瓷等精緻珍品。這項特展將舉辦到8月29日。

出席開幕記者會的有福祿文化基金會董事長張純明、公視董事長陳郁秀、台北市長辦公室主任謝明珠、台北市文化基金會總監黃文彥和北投區區長于保雲等多位官員及藝文界人士。

國立台灣博物館館長洪世佑致詞時表示，小而美的北投文物館是北投地區文化的樞紐，謝明珠則說，台北市推動無圍牆的博物館，而北投博物館群是以北投文物館為核心，這裡有日本京都給人的「溫潤慢活」感覺，喜歡這種氣氛的民眾，不用到日本也能感受得到。

北投文物館木造建築群位在北投幽雅路上，主要以檜木建造，鄰近多家大型溫泉旅館，由福祿基金會不計盈虧，以經費支持了37年。基金會董事長張純明說，他在1980年代憑著一股傻勁，聽從友人的建議接手這個曾是溫泉飯店、豪宅和招待所的日式建築群，於1987年正式成立北投文物館。他說，若無政府與社會大眾的支持，很難走到今天。

為活化經營方式，北投文物館也供應午餐，並可出借場地。為保護古蹟，烹煮食物一概不用明火。此外，文物館也舉辦展覽和茶道、嬰兒滿歲抓週等活動。