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北市工安拉警報 議員爆：吊掛鋼筋水泥下方有人過

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
位於台北市八德路、新生北路一段的一處施工工程，沒有做安全防護，在吊掛鋼筋水泥時，下方竟有很多民眾經過。圖／市議員耿葳提供
位於台北市八德路、新生北路一段的一處施工工程，沒有做安全防護，在吊掛鋼筋水泥時，下方竟有很多民眾經過。圖／市議員耿葳提供

台鐵太魯閣號事故喚起社會對工安重視，台北市議員耿葳下午在議會質詢指出，民眾向她眾陳請，位於台北市八德路、新生北路一段的一處施工工程，沒有做安全防護，在吊掛鋼筋水泥時，下方竟有很多民眾經過，可能風一吹就可能釀成悲劇。

耿葳要求，廠商對於幾千塊的裁罰根本不痛不癢，已成慣犯，北市府應從重開罰，並發文給該土地所有權人國產署，盼中央對自己土地上的工程要嚴加監督，中央與地方合作把關，才能真正捍衛勞工職安及市民安全。台北市長柯文哲備詢時允諾，將嚴格監督、從嚴處罰。

耿葳還公布影片，有兩台大型吊車停放於新生北路一段上，橫越整個人行道進行五層樓高樹木植栽吊掛以及工地圍籬吊掛撤離作業，最離譜的是，吊車掛勾及吊掛物品在半空中搖晃，不僅現場工人就站立於吊掛物底下，人來人往的民眾、娃娃車及騎腳踏車的孩子也不斷在吊掛物品底下穿梭。

耿葳說，經過調查，當天進行吊掛作業的景觀公司，不只違反至少5種法令規範，甚至在2015年還曾遭檢舉讓勞工進行高空吊掛作業時未提供安全帶及安全帽，而遭台北市政府勞檢處依違反職業安全設備規則及職安法開罰，如今卻又遭民眾直擊施作吊掛作業罔顧市民性命安全，根本就是違反職安的慣犯。

北市 人行道 工安

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