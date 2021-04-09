汐止公8公園動工 要融入百年廟宇、老街特色

汐止區公園路旁的公8公園預定地，目前已經動工開闢，佔地大約0.8公頃，除了綠美化、生態區，也規劃了遊樂設施、體健設施，因為鄰近百年老廟濟德宮、忠順廟旁，也以廟宇、老街結合全齡遊憩概念作設計，打造為一座汐止最大的特色公園，預計明年三月完成，今(9)日市議員廖先翔也前往關心施工狀況還有進度。

新北市議員廖先翔表示，一直以來汐止有一個最大的公園預定地，長期以來因為經費問題都沒有開闢，位置就在消防隊跟忠順廟旁邊進市場前的區域，在侯市長上任時先翔就有積極跟市長建議過，我們汐止公園綠地比例相對其他區來說是比較不足的，所以，公8公園目前分為兩個階段開闢，第一個階段先清理一些地籍，整塊區域徵收費用非常的高，所以，先就市有地先做第一階段的開闢，面積已經達大約9000平方米。

廖先翔指出，因為面積很大，裡面可以規劃很多單元，包括小朋友玩的共融式遊樂器材，分為兩個區域，有乾式、濕式的遊戲區，同時也有長輩的體健休憩的廣場，也融入公園主題設計，融入附近中正老街、以及附近濟德宮、忠順廟的意象，主題的設置也是當初也是透過公民參與工作坊的方式投票，由對公園有興趣的民眾來決定主題，公園第一階段預計明年三月完成，第二階段市府也已經在取得土地當中，會透過都市計劃重畫的方式，來取得第二階段的土地，目前第一階段施工中，我們也會緊盯進度，同時第二階段用地取得也同時進行，希望儘快把汐止最大的公園預定地完成，讓大人小孩來使用。