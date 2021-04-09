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用針線在布上作畫 汐止公所展出亂針繪繡

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所新展覽，以針線代表畫筆的亂針繪繡在二樓的藝文走廊展出。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所新展覽，以針線代表畫筆的亂針繪繡在二樓的藝文走廊展出。 圖／觀天下有線電視提供

不同的藝術創作，汐止區公所又有新的展覽，以針線代表畫筆的亂針繪繡在二樓的藝文走廊展出，以針線勾繪出的二十幅作品，線條亂中有序，彩色絲線在布上作畫，讓人體會到繪繡之美，時間到5/14日止，有興趣的民眾不妨前往欣賞，一起體驗繪繡之美。

汐止區長表示，在公所的藝文走廊有一個新的展覽，這次我們邀請了中華民國亂針繪繡協會的理事長、理監事，在他們共同努力下，共展出了20幅結合針線跟繪畫的作品，它是以布帛為畫紙、鏽針代替畫筆、絲線呈現顏色，每一幅繪繡都展現出他們的心血，每一幅都要花好幾個月才能完成，非常精緻也讓人驚艷的作品，民眾有空可以來公所二樓走一走看一看。

中華民國亂針繪繡協會理事長鄒吾彥說，我們當初都是學畫畫的，後來社大有開亂針繡的班我們就去學，就發現它沒有想象中那麼困難，還有它是隨自己的心自己的意來繡，只要有美的觀念，就可以把畫繡出來，而且繪繡加了針線以後，是無比的鮮艷跟增艷，久看都很好看。

中華民國亂針繪繡協會這次展出以花團錦簇針線情為主題的二十幅作品，都是會員們用了幾個月的心血完成的，不同以往的藝術創作，目前都在汐止區公所二樓的藝文走廊展出，時間一直到5/14日，有興趣的民眾不妨前往欣賞，一起體驗繪繡之美。

汐止

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