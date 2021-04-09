偏鄉銀髮樂活 雙溪成立四處C級巷弄長照站

偏鄉地區老人家若不走出家門活動，容易加速衰老，為此雙溪區公所在今年四月輔導區內四個社區關懷據點，成為C級巷弄長照站，包括長源、平林、中正、牡丹四個社區，開始每周上課、共餐，今(9)日是牡丹里中正、牡丹兩社區開始上課，長輩們踴躍參與，活動中心幾乎坐滿了，大家開心來運動，享受銀髮樂活。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，設籍雙溪區的65歲以上老年人口比例將近28%，在新北市高齡化程度僅次於平溪區，子女外出工作，老人家若是僅在家看電視、種種菜，較缺乏人際互動，且無法追蹤其健康狀況，為了延緩老人家失能退化，公所希望透過銀髮俱樂部及關懷據點的成立，讓老人家多多出門參與社區活動，而今年將四個關懷據點提升為C級巷弄長照站，則是要活用社區更多的服務提供長者穩定的健康課程，包括唱歌泡茶，或是藝術園藝的學習，讓長者們有更多聊天話題，激發學習的熱情。

透過各社區舉辦長照站課程學習，讓原本仰賴公所辦活動的各個據點更為自主，可挑選老人家喜愛的課程上課，而目前公所也輔導四個長照站辦理動健康課程，包括每周一在長源社區，每周四在平林社區，牡丹里的中正社區與牡丹社區則都是在每周五，今(9)日是兩社區第一次上課，長者餐與相當熱烈，活動中心幾乎坐滿了。

牡丹里長連隆盛表示，原本C級巷弄長照站開課人數最低門檻僅需15人以上，今天中正社區來了30位長者，牡丹社區更來了50位學員，來上課不僅能放鬆筋骨，長照站也有共餐經費，可以有便當帶回家響應防疫政策，讓里內長者不僅每周生活穩定充實，營養健康也均衡。

中正社區發展協會理事長連福田表示，中正社區在還未成立C級巷弄長照站前，原本就以每周一三五，老人家可以前來唱歌泡茶，偶爾有平甩功、手編工藝課程，透過雙溪區公所的補導，以後老人家每周都能上課，外出工作的子女們也能放心將爸媽托付給社區，在多采多姿的活動中充實生活。

牡丹社區發展協會理事何玉里表示，牡丹社區因為疫情關係，共餐暫停了一段時間，今天剛好搭配C級巷弄長照站首次課程，在地長者都非常踴躍參加，目前改以便當方式，志工阿嬤們就不用下廚，能好好參與動健康課程，預防肌少症摔倒，而原本活動中心在寒暑假因煮菜辛苦而暫停的問題，目前也都迎刃而解，社區將自四月到十二月不間斷上課，讓老人家穩定前來，享受銀髮樂活。