挺農民愛分享 汐止善心人送400顆高麗菜

支持農民愛分享，汐止江北里一位善心人士日前到南部的時候，不捨得農民辛苦種的高麗菜賤賣，所以，一口氣買了四百顆的高麗菜，捐給里辦公處，要和里民們一同分享，每戶分送一顆，今(9)日在江北里市民活動中心開放領取，一大早就有不少里民排隊索取。

江北里長謝祚敏說，里內一位善心人士日前因為到南部看到菜農，買了四百顆高麗菜給江北里，每戶一顆，從昨天從嘉義的貨運送上來後，就開始整理，整齊擺在地上就好像賣菜郎一樣，並且也廣播請里民來領取，數量有限，一個多小時就發送完畢。

新北市議員白珮茹表示，很感謝善心人士買了四百顆的高麗菜分送給里民，也看到農民耕作的辛苦，不希望這麼好吃的蔬果就因為產量的關係賤賣，幫助了農民也和鄉親分享這份愛心。

汐止區長陳健民指出，今天真的很感謝善心人捐贈高麗菜，並且由里長謝祚敏、還有志工們協助發放，和大家分享高麗菜，支持農民做愛心。