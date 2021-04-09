聽新聞
test
0:00 / 0:00
挺農民愛分享 汐止善心人送400顆高麗菜
支持農民愛分享，汐止江北里一位善心人士日前到南部的時候，不捨得農民辛苦種的高麗菜賤賣，所以，一口氣買了四百顆的高麗菜，捐給里辦公處，要和里民們一同分享，每戶分送一顆，今(9)日在江北里市民活動中心開放領取，一大早就有不少里民排隊索取。
江北里長謝祚敏說，里內一位善心人士日前因為到南部看到菜農，買了四百顆高麗菜給江北里，每戶一顆，從昨天從嘉義的貨運送上來後，就開始整理，整齊擺在地上就好像賣菜郎一樣，並且也廣播請里民來領取，數量有限，一個多小時就發送完畢。
新北市議員白珮茹表示，很感謝善心人士買了四百顆的高麗菜分送給里民，也看到農民耕作的辛苦，不希望這麼好吃的蔬果就因為產量的關係賤賣，幫助了農民也和鄉親分享這份愛心。
汐止區長陳健民指出，今天真的很感謝善心人捐贈高麗菜，並且由里長謝祚敏、還有志工們協助發放，和大家分享高麗菜，支持農民做愛心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言