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淡水沙崙籃球場翻新完工 色彩活潑動感亮相

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區沙崙里文中四籃球場在市議員鄭宇恩爭取經費及淡水區公所配合下，改善完工，讓市民享有最好最美麗的設備。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區沙崙里文中四籃球場在市議員鄭宇恩爭取經費及淡水區公所配合下，改善完工，讓市民享有最好最美麗的設備。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區沙崙里當中的文中四籃球場使用12年，地板鋪面與設備也日漸老舊，日前在新北市議員鄭宇恩爭取經費及淡水區公所配合之下，進行重新翻修工程，現在看到的完工狀態，除了地面全部重新鋪設之外，籃框架等硬體也都換新，讓喜愛打籃球的市民，都能夠享有最好最美麗的設備。

市議員鄭宇恩表示，這次向中央體育署以及新北市地方爭取經費共三百萬元，除了將籃框更新加設休息座椅之外，議員特別在色彩上，加入了新色調的巧思，以淡紛色與墨綠色相間的排列方式，兩座籃球場以相反色塊來組合而成，讓這一座籃球場呈現色彩活潑變化的氣氛。而對此在地沙崙里長 王麗珠則認為，改善了場地設施，也讓整個沙崙與一旁的公園更加美麗。

淡水區公所主祕徐天平表示，過去籃球場是水泥鋪面，使用久了之後，會出現龜裂破損狀況，在改善過程中，使用瀝青混凝土加上壓克力鋪面，讓地面更有彈性，磨擦力也更好，讓市民朋友來這裡打球也會更安全更舒適。

淡水 體育

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