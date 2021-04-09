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淡水沙崙籃球場翻新完工 色彩活潑動感亮相
新北市淡水區沙崙里當中的文中四籃球場使用12年，地板鋪面與設備也日漸老舊，日前在新北市議員鄭宇恩爭取經費及淡水區公所配合之下，進行重新翻修工程，現在看到的完工狀態，除了地面全部重新鋪設之外，籃框架等硬體也都換新，讓喜愛打籃球的市民，都能夠享有最好最美麗的設備。
市議員鄭宇恩表示，這次向中央體育署以及新北市地方爭取經費共三百萬元，除了將籃框更新加設休息座椅之外，議員特別在色彩上，加入了新色調的巧思，以淡紛色與墨綠色相間的排列方式，兩座籃球場以相反色塊來組合而成，讓這一座籃球場呈現色彩活潑變化的氣氛。而對此在地沙崙里長 王麗珠則認為，改善了場地設施，也讓整個沙崙與一旁的公園更加美麗。
淡水區公所主祕徐天平表示，過去籃球場是水泥鋪面，使用久了之後，會出現龜裂破損狀況，在改善過程中，使用瀝青混凝土加上壓克力鋪面，讓地面更有彈性，磨擦力也更好，讓市民朋友來這裡打球也會更安全更舒適。
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