有沒有「李義祥們」？柯文哲：重新檢視得標工程

台鐵太魯閣事故引起外界重視政府工程品質與得標廠商問題，台北市議員戴錫欽下午在議會質詢指出，台鐵列車事故的爭議廠商，得標市府近10億元、15個工程案，目前履約中的還有5件，共約9億元，戴錫欽要求市府應清查是否有「李義祥們」，重新檢視這些標案。柯文哲承諾「可以」，會請新工處再看一下。

這次事件的7家爭議廠商，包括3家廠商，即聯合大地工程顧問公司、中棪工程顧問公司、林同棪工程顧問公司，從104年迄今參與市府投標並得標，總計15案5件履約中的標案，包含廣慈博愛園區監造標、捷運萬大線的技術服務案、台北市音樂與圖書中心新建工程案的監造與專案管理案等重大工程。

戴錫欽說，他還發現，中棪工程顧問公司參與市府工程標案，共得標5案，但其決標日期正好落在林同棪工程顧問公司在104年11月6日至107年11月5日被工程會刊登「拒絕往來廠商」的這段期間，拒絕往來廠商的原因為台灣高等法院刑事判決廠商監造主任明知為不實事項，而登載不實，足以生損害於公眾，以及廠商監造主任，其犯罪所為足生損害機關對於公共工程品質管理之正確性。

戴錫欽說，不良紀錄的廠商在列為工程會的黑名單期間，其子公司竟接連得標市府重大工程，即便標案過程符合政府採購法，但這種一套人馬，兩塊招牌，疑似借殼投標的問題，市府除應高度重視外，更應積極與中央研議，提出防止同樣或類似情況發生。對此，柯文哲表示，針對採購法缺失，會研究一個通則，也會重新檢視這些標案。