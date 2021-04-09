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議員追問同意核四商轉？柯文哲嗆：愚人問題智者答不出來

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲（左）今天赴議會進行施政總質詢，議員苗博雅（右）拿出「是否同意核四啟封商轉發電」道具公投選票，要求對此進行表態，柯拒絕在道具公投選票上圈選，與議員苗博雅一人一句相互爭論，表示「愚人的問題 智者無法回答」。記者許正宏／攝影
台北市長柯文哲（左）今天赴議會進行施政總質詢，議員苗博雅（右）拿出「是否同意核四啟封商轉發電」道具公投選票，要求對此進行表態，柯拒絕在道具公投選票上圈選，與議員苗博雅一人一句相互爭論，表示「愚人的問題 智者無法回答」。記者許正宏／攝影

台北市長柯文哲下午赴議會進行施政報告並備詢，針對是否同意核四商轉發電，與議員苗博雅激烈交鋒，苗質疑為何柯文哲這麼簡單的問題選不出來？柯文哲嗆說，「我有答案，愚人的問題，智者答不出來。」

苗博雅開始質詢時，認為依柯文哲過去的言行，推斷柯是反對核四商轉發電？但柯文哲解釋，這還有幾個問題，核一、核二、核三還有核四，要一包討論，還有就是國家的能源政策是什麼，現在還看不太出來。

苗博雅反問，台北市長的意見為何？以前是「柯醫師」時態度很清楚，怎麼現在卻講不清楚？柯文哲說，他知道核四的風險太高。苗博雅再問，是同意核四商轉發電、還是反對商轉發電？

柯文哲反問，核電廠全部關掉，少掉12%發電量，後續要怎麼處理要跟他講，苗博雅說，所以這是同意核四商轉發電嗎？這是簡單的問題，柯市長是聰明人，應該可以回答。

不過柯文哲說，就因為他是聰明人，不是「是、非、yes、no」的回答，苗博雅說，這句話怎麼不在2014、2018牛選舉時講？柯文哲說，使用燃氣比較乾淨，大家都曉得，每度電差0.8元，電價要漲價大家要接受。

苗博雅問柯，「答案給你選，選不出來嗎？」柯文哲說，「我有答案，愚人的問題，智者答不出來」。核四他基本上反對，他不忌諱在這講，國家要有理性討論題目，公投是討論，不是去投票。

柯文哲也似乎動怒，「我無法回答愚笨的題目」，且整個國家陷入意識形態，哪有政治家每天在搞意識形態的？國家需要理性務實討論這題目，不只核四，藻礁問題也是，市府內部討論過很多遍。

苗博雅反擊酸柯，「感謝市長展現真實的態度」，與「柯醫師」不一樣了，柯應反省當初為什麼能拿到80萬票，現在是這樣，柯說，他態度還是一樣，核四的確風險高，但國家能源政策在哪？「公投題目是沒有意義」。

柯文哲 核四 苗博雅

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