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捷運三鶯線吊車重心不穩側翻 侯友宜：不斷抽查工安

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，針對公共工程建設的工安，不斷要求提醒檢討，市府也會去現場不斷抽查，才能減少工安事件發生。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，針對公共工程建設的工安，不斷要求提醒檢討，市府也會去現場不斷抽查，才能減少工安事件發生。記者江婉儀／攝影

捷運三鶯線工程目前正在三峽河段施作鋼構橋吊裝作業，但昨（8日）下午約4點，吊車司機移動吊車時未依規定收起吊車臂桿，造成吊車重心不穩側翻，新北市長侯友宜表示，針對公共工程建設的工安，不斷要求提醒檢討，市府也會去現場不斷抽查，才能減少工安事件發生。

三鶯線高架路段有跨越台鐵、國道及一般山區道路，侯友宜表示，施工過程中要多嚴格把關，把傷亡降到最低，市府會全力以赴，也是該有的態度，吊車駕駛因不當駕駛造成吊車傾斜，已經檢討並重罰包商，不要因為吊車平衡性不夠造成疏忽，沒有傷亡也要檢討，因為可能變成大事。市府都會要求監造單位等密切注意工安，按照標準作業程序，市府也會去現場做好監督責任，不斷去抽查。

新北捷運局指出，事故肇因為人員操作不當，今進行事故檢討會議，要求施工廠商務必落實標準作業程序，監造單位也務必嚴格查核，此次事件將對施工廠商及監造單位，依契約約定處以罰鍰2至3萬元。

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