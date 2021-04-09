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「悠遊付」半年內超越「一卡通」？邱昱凱：我不是神仙

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲（右）赴議會進行施政總質詢，議員送上軍令狀給悠遊卡公司總經理邱昱凱（左），要求悠遊付金流半年內超越一卡通，面對要求邱昱凱表示：我不是神仙，無法讓一歲小孩（悠遊付）馬上上小學。記者許正宏／攝影
台北市長柯文哲（右）赴議會進行施政總質詢，議員送上軍令狀給悠遊卡公司總經理邱昱凱（左），要求悠遊付金流半年內超越一卡通，面對要求邱昱凱表示：我不是神仙，無法讓一歲小孩（悠遊付）馬上上小學。記者許正宏／攝影

悠遊卡公司總經理邱昱凱人事案惹議，面對台北市長柯文哲曾在2019年指出悠遊付「6個月內保證能殲滅敵軍」，如今卻未達成，台北市議員汪志冰今在市議會質詢時提出，悠遊付應在半年內超越一卡通，邱昱凱表示，他不是神仙，沒辦法讓一歲小孩馬上上學。

悠遊卡公司總經理邱昱凱人事案惹議，汪志冰質詢時表示，有多少本事就領多少錢，年齡和年資都不是問題，她還準備「軍令狀」要求邱要證明此次任命不是酬庸。汪表示，既然悠遊卡公司是營運單位，不是白天做總經理，晚上做網軍，總經理就要有KPI要能替台北市民賺錢，因此要求悠遊付要增加會員、交易金額，並在半年內悠遊付要超越一卡通。

邱昱凱表示，他不是神仙，沒辦法讓一歲小孩馬上上學，悠遊付推出一年，一卡通推出四年，沒辦法讓一歲小朋友上幼稚園，他可以承諾維持悠遊卡公司的年獲率。柯文哲也表示，悠遊付不敢說半年內要贏過一卡通，但是每個月看報表都有成長。

汪志冰則不認同，並表示悠遊卡公司已有固定使用，重點是悠遊付沒辦法半年內完成，要多久才可以完成，要是KPI定不出來，邱的總經理一職不要做了，年輕人不應該怕挑戰，嘴上講空話都沒用，她更建議若是邱達標可以專案調薪，未達標則應自動下台。

一卡通 悠遊卡 北市

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