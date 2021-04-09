頂新味全將入主大巨蛋？柯文哲：市府依法行政

外傳大巨蛋經營，中信辜仲諒揪團頂新魏應充合作，引發關注。台北市長柯文哲下午赴議會進行施政報告並備詢，議員徐巧芯問柯文哲，若未來是頂新集團，也就是味全在名單，市府會考量形象問題？柯文哲說，答案應該「是」，但公開不會這樣講，在法律上市府是依法行政。

對於中信、頂新集團想合作，徐巧芯問柯文哲有沒有掌握這訊息，副市長黃珊珊代答指出，有一些外界訊息，市府都會掌握，但還沒有申請轉讓。

徐巧芯說，若是頂新集團、味全來經營，市府是「有錢都OK？還是以台北市民心中的形象來決定？」柯文哲說，答案應該是「是」，但公開不會這樣講，在法律上是依法行政。

徐巧芯追問，如果真的是味全？市府認為這是可以入主大巨蛋的名單之一嗎？對這公司評價如何？ 柯文哲說，他們是可以依法申請，「但我們可以考量」。

徐巧芯指出，若是頂新，會再三考量？不是優質名單？形象是考量之一？柯文哲說，「也不要講人家壞話」， 法律上可以做，但政府也有政府的考量。