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侯友宜下令重視工安隔日吊車翻 市府要罰包商

中央社 / 新北9日電

台鐵太魯閣號事故後，新北市長侯友宜7日要求市內嚴格落實施工安全，但捷運三鶯線工程1輛吊車8日因人員操作不當而側翻，新北市政府捷運局今天表示，將處罰包商與監造。

新北市捷運三鶯線有跨國道3號的懸臂橋梁施工，還有跨越台鐵幹線的路段，侯友宜7日在市政會議要求捷運局以台鐵太魯閣號事故為殷鑑，嚴格落實施工安全防物件墜落意外，避免造成重大傷害。

新北市政府捷運工程局今天表示，8日下午3時50分，捷運三鶯線的三峽河三角湧大橋旁工區1名司機移動吊車時，因未依規定收起吊車臂桿，造成吊車重心不穩而側翻。

捷運局指出，事發時三鶯線工區已完成鋼拱橋上構吊裝作業後，駕駛移動吊車至停放位置時，吊車臂桿未依規定放平，造成吊車不穩定而側翻。

捷運局表示，所幸吊車駕駛平安自行下車，事故未造成人員傷亡，今天凌晨已將吊車扶正，也未影響道路交通，也未損及工區梁柱結構。

捷運局指出，發生吊車側翻意外的工地位於封閉工區內，吊裝鋼拱橋的施工法與懸臂橋梁施工法不同。經檢討後，事發原因為人員操作不當，將對施工廠商及監造單位依契約處罰，並嚴格要求落實標準作業程序，加強工安。

捷運 三鶯線 侯友宜

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