遭批拿公帑炒聲量！228是否再騎「一日北高」 柯文哲說了

台北市長柯文哲今年228砸72萬公務預算，舉辦騎單車一日北高活動，引發藍綠議員批評拿公帑炒聲量，且直播、行銷效果不佳。柯文哲下午赴議會進行施政報告並備詢，議員吳沛憶認為明年柯文哲不應在228辦自行車活動，回歸文化局推廣228紀念日的成果，但柯文哲未鬆口，僅表示覺得明年還是要宣傳自行車產業，會用個人身分去。

吳沛憶指出，柯文哲在228行銷自行車，但行銷、直播效果不好，畫質很差，反而帶來更多負評。柯文哲說，這會再找時間檢討。但吳沛憶說，要檢討的不是只有新聞稿的內容，而是辦的目的何在？是否應該在228離開台北市行銷自行車？

柯文哲說，他是行銷自行車的產業，至於是否有達到紀念228的成效？他說，對於228，每個人有不同想法，「我有我的想法」，是不是不要去騎？他認為因為要騎長程，夏天不行，一定要冬天有東北季風，還有一點是當天是放假日，其他日子沒有辦法放假。

柯文哲說，228要擺脫悲情？這也是他的想法。吳沛憶說，228也要宣揚歷史教育、讓民眾理解歷史，騎自行車看不到紀念成果，且民眾也不埋單，推廣自行車很好，但可以分開來做，明年好好紀念228？

不過，柯文哲對於這項建議僅表示，「這是我的決定，（建議）我可以聽或不聽」他覺得明年還是騎自行車，但用個人身分去 ，但這次的直播有問題，訊號須檢討，體育局沒有辦過這種長程的直播，公關公司不及格，以後要辦就純粹是自行車活動，首長要參加就參加。