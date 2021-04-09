北市續推忠孝東路環境改善工程 串聯東西門戶
北市去年斥資新台幣2.2億元推動忠孝東路一至三段環境改善工程，台北市長柯文哲今天視察成果表示，下個階段改善工程將從建國南路往東延伸到南港，希望串聯起東、西區門戶。
忠孝東路一至三段環境改善工程去年4月開工、去年底完工，柯文哲上午赴忠孝東路三段與建國南路口視察成果。
北市工務局新建工程處處長黃立遠表示，第一階段忠孝東路環境改善工程範圍從建國南路至中山南路，整合全長接近1.7公里道路沿線捷運出入口、停車空間、公車候車亭等空間，拓寬人行道、建立無障礙空間及綠化沿線，把道路使用權還給行人。
此外，新工處將道路重新以多孔隙瀝青混凝土鋪面、人行道以透水鋪面打造，將原有水泥叢林打造成海綿般城市，減緩都市熱島效應，並導入智慧化設計，將現有桿件及箱體整合，設置智慧物聯網共桿，保留未來5G設備建置空間。
柯文哲致詞表示，這1.7公里工程花費2.2億元，下個階段將繼續推動忠孝東路東半段改善工程，從建國南路一路往東延伸到南港，希望把東區門戶計畫和西區門戶計畫串聯起來。
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