北市續推忠孝東路環境改善工程 串聯東西門戶

支持農民愛分享，汐止江北里一位善心人士日前到南部的時候，不捨得農民辛苦種的高麗菜賤賣，所以，一口氣買了四百顆的高麗菜，捐給里辦公處，要和里民們一同分享，每戶分送一顆，今(9)日在江北里市民活動中心開放領取，一大早就有不少里民排隊索取。

2021-04-09 18:25