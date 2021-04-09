串聯東西區門戶 北市推忠孝東路人行環境改善

台北市長柯文哲今日視察忠孝東路東、西路段及周邊人行環境改善工程，以韌性透水鋪面建造人行道，減少路面積水、防止車輛打滑，去年底已完成一段到三段的工程，總長1.7公里，花費2.2億元，道路設施導入智慧化設計將現有桿件及箱體整合，增加環境即時監控資訊。柯期許藉由這項工程，把東區及西區門戶計畫串聯起來。

該工程在13處路口退縮斑馬線，設置庇護島保留等待區，並以透水材質重新鋪面，可減少路面積水、防止車輛打活，降低排水系統負擔，還能降低路面溫度。依照需求整合提供道路智慧化服務，像是號誌桿、路燈、設備箱與智慧公車庭，都能透過預先留下的管線設置，減少了交通桿件數量，保留未來5G設備的建置。

柯文哲表示，人行環境改善工程是改用透水鋪面，來解決台北市夏天的熱島效應問題；再來是無障礙空間，讓輪椅族從頭到尾都可以順利行走；也利用這個機會，把共桿、共箱、纜多等一併解決；最後就是做綠植栽，來美化環境。

柯文哲強調，忠孝東路東西軸線路段的環境改善是以行人的視角，通過城市漫遊，讓人體驗到街道美學。改善後的忠孝東路值得市民朋友以步行或騎乘腳踏車的方式來重新體驗城市，親身體驗展現新風華的忠孝東路人行空間，將東、西區串連起來。

新工處共同管道科科長洪維聰說，不僅是拓寬人行道及綠化沿線，其內在是對應極端氣候的變化，將原有的水泥叢林打造成海綿般的城市。逐步把生態、永續、韌性納入台北市的道路設計。其外在是將道路生活化，把道路的使用權還給行人，提供市民一個舒適、整齊、安全的人行通行空間。