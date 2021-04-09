捷運三鶯線吊裝作業 吊車重心不穩側翻

台鐵太魯閣號發生重大撞車事件，新北市政府前天在市政會議要求各局處提出經精進作為，未料昨在捷運三鶯線工區卻發生吊車重心不穩側翻，新北捷運局指出，事發原因為人員操作不當，將依契約開罰2至3萬元。

捷運三鶯線高架路段有跨越台鐵、國道及一般山區道路。捷運局前天在市政會議報告指出，為避免物體飛落，都會有模組施工模擬，另有安全網與全包覆式防護。新北市長侯友宜更要求，所有路線監造單位一定要落實嚴格管理。

三鶯線工程目前正在三峽河段施作鋼構橋吊裝作業，但昨下午近4點，吊車司機移動吊車時未依規定收起吊車臂桿，造成吊車重心不穩側翻，司機當下自行下車所幸未釀人員傷亡。

捷運局指出，事故肇因為人員操作不當，今進行事故檢討會議，要求施工廠商務必落實標準作業程序，監造單位也務必嚴格查核，此次事件將對施工廠商及監造單位，依契約約定處以罰鍰2至3萬元。

捷運局表示，吊車完成鋼拱橋上構吊裝作業後，準備移動吊車至停放位置時，吊車臂桿未依規定放平，造成吊車不穩定而側翻，事發後已將吊車扶正。