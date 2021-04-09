台北動物園首次引進 金頭獅狨、黑吼猴來報到

台北市動物園今天表示，動物園透過歐洲瀕危物種保育計畫，向新加坡調度「金頭獅狨」及「黑吼猴」等2種動物園首次引進的物種，待牠們完成檢疫、適應新環境後就能和民眾見面。

台北市立動物園今天表示，動物園為歐洲動物園暨水族館協會（European Association of Zoos andAquaria，EAZA）成員，透過參與歐洲瀕危物種保育計畫（European Endangered Species Programme，EEP）自新加坡動物園引進2隻雄性「金頭獅狨」及3隻雄性「黑吼猴」，這是園內首度引進這兩個物種。

動物園指出，這5隻動物7日搭乘新加坡航空公司的班機，在台北時間下午4時40分飛抵桃園國際機場，並在晚間約8點左右平安抵達台北市立動物園，接受1個月的檢疫。

動物園介紹，「金頭獅狨」為5歲和6歲的兄弟檔，牠們原生於巴西的大西洋沿岸，擁有一身紅澄色的亮麗毛髮，體長約26公分、體重約620公克，受到非法砍伐、盜獵、採礦、都市化及外來入侵種等威脅，野外數量預估不到150隻，已被國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列為「瀕危」物種。

「黑吼猴」則是8歲的爸爸帶領分別為2歲和1歲又5個月大的兒子，牠們擁有增大的舌骨、喉部及發達的下頜骨，通常會在日出時發出咆嘯聲，聲音可傳到2公里外，藉此宣示領域及彼此溝通。黑吼猴有「雌雄二型性」，成年的公猴才會是黑色的，母猴跟幼猴則是金黃色的；公猴大約2歲左右開始換毛變色。

動物園表示，「金頭獅狨」及「黑吼猴」2個家族在檢疫期滿後，將分別入住穿山甲館及熱帶雨林區，待牠們適應了新的保育員和場地後就可以和民眾見面。