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涉詐欺廠商得標柯飆罵局處 又怨「司法很慢拖好幾年」

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲抱怨台灣司法進度慢，副市長彭振聲則說廠商得標全依規定辦理。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲抱怨台灣司法進度慢，副市長彭振聲則說廠商得標全依規定辦理。記者鍾維軒／攝影

承包公園處清潔工程的卉欣有限公司，2年前被抓包用舊照片詐領履約款1500萬餘元，沒想到該廠商去年竟又拿到新標案，讓台北市柯文哲大發雷霆。柯文哲今天坦言，知道案件未定讞前不能說他有罪，問題是台灣司法很慢，要拖好幾年，府內要想辦法克服。

對於昨日發飆，柯文哲說要讓台北市的工程朝「最有利標」前進，要與「最低價格標」做取捨。柯文哲表示，台灣法律沒有三審定讞不能說廠商有罪，問題是台灣司法又很慢，拖好幾年，判決出來是幾年後的事，在現行法律制度下還是有很多問題要克服。

副市長彭振聲也說，依現行《採購法》規定，若廠商犯錯違規，必須工程會認為他違規，北市府才能限制投標資格，但現階段不能因為北市府認定他造假就限制資格，彭說「造假是不是真的要經過查證，在此之前我們沒有權利說廠商不能投標」，強調市府是依規定辦理。

不過外界質疑，若直接限制廠商投標，恐有未審先判的疑慮。柯文哲說「這是一個問題，府內也在想這問題怎麼解決」。

柯文哲 北市 司法

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