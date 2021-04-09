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民眾倒垃圾小心了！這個動作害馬路變潑墨畫最重罰6千
民眾每天都會去倒垃圾，但這個行為可能會被開罰，日前有人到源遠路325巷「全聯」前倒垃圾時，疑似未經分類，把裝有水泥漆桶子丟進垃圾車，垃圾車在擠壓垃圾時噴濺出來，不僅是地面留有大量水泥漆，有如潑墨畫，連環保局隨車人員也被噴得全身都是。環保局說，此行為可依違反廢棄物清理法最重罰6千元。
市議員林旻勳說，昨天有網友在臉書社群「暖暖好所在」反映，源遠路325巷「全聯」前地面有大面積噴漆，不知是標線工程出了問題，還是另有其他原因。
林旻勳立即趕往現場查看，詢問對面店家後得知是因為周一晚上垃圾車來收垃圾時，有民眾沒有把水泥漆桶確實分類，直接丟入垃圾車內，造成車輛在擠壓垃圾時噴濺出來，不僅地面留有大量水泥漆，連環保局隨車人員也被噴得全身都是，此行為真的非常不可取，已請環保局稽查隊查處。
林旻動說，請民眾在丟垃圾時務必確實做好分類，如果噴出的是刀片或利器，甚至強酸等，後果不堪設想。環保局人員每天辛苦為了生活的環境品質工作，大家應多體諒一下，不要造成他們的麻煩，做好分類不要亂丟。
市府環保局昨天下午派水車用高壓水槍清洗，已把路面清洗乾淨。環保局長賴煥紘表示，民眾未經分類就把水泥漆桶亂丟進垃圾車，造成路面汙染，可依違反廢棄物清理法告發，處1200到6000元罰款，呼籲民眾要先經分類才能把垃圾丟進垃圾車，避免受罰。如果噴出來的有害硬物、銳器或者強酸鹼等，更可能造成民眾或工作人員傷害，不可不慎，要請民眾特別小心注意。
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