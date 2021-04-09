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時代的眼淚！ 辭修高中列違禁品、遺失物清冊滿是回憶

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
辭修高中代保管的手機是過往常見到的Sony Ericsson、Motorola、Nokia等品牌，但就算領回可能實用性也不大，只能是「時代的眼淚」。圖／翻攝辭修高中官網
辭修高中代保管的手機是過往常見到的Sony Ericsson、Motorola、Nokia等品牌，但就算領回可能實用性也不大，只能是「時代的眼淚」。圖／翻攝辭修高中官網

新北三峽辭修高中昨在臉書公告，要把代保管的違禁品、遺失物列冊公告，若6個月內沒來認領，就銷毀或轉贈孤兒院，不過遭網友認為是學校侵佔學生物品。辭修高中也解釋，持有學生未必領回就放到畢業，學校並無侵佔事實。

辭修高中代保管的違禁品、遺失物，包括手機、電玩、隨身聽、行動電源、劍玉、玩具槍、燙髮捲等，其中不少手機更是過往常見到的Sony Ericsson、Motorola、Nokia等品牌，但就算領回可能實用性也不大，只能是「時代的眼淚」。

校方列出清冊後，卻引來網友大量留言，認為是侵佔學生物品。有網友留言說，「侵占追訴期20年，支持校友提告」、「學校這是侵佔吧」。最後校方刪文重新發文，並把清冊改公告在學校官網。

辭修高中指出，依校規違規物品得於每周五放學前由家長領回，或期末由學生本人領回，但持有學生未必會到學務處領取，就放著畢業了，故絕無侵佔事實。原貼文移除是避免留言模糊焦點，物件照片公告在辭修官方網頁。

辭修高中也說，因保管空間有限，多年下來累積太多同學未領的物品，學務處希望作徹底清理，但保管物品包含許多遺失物，基於善意所以依法公告，讓有想要領取的校友能返校認領。

辭修高中也解釋，持有學生未必領回就放到畢業，學校並無侵佔事實。圖／翻攝辭修高中粉絲團
辭修高中也解釋，持有學生未必領回就放到畢業，學校並無侵佔事實。圖／翻攝辭修高中粉絲團
新北三峽辭修高中昨在臉書公告，要把代保管的違禁品、遺失物列冊公告，若6個月內沒來認領，就銷毀或轉贈孤兒院
新北三峽辭修高中昨在臉書公告，要把代保管的違禁品、遺失物列冊公告，若6個月內沒來認領，就銷毀或轉贈孤兒院
辭修高中代保管的手機是過往常見到的Sony Ericsson、Motorola、Nokia等品牌，但就算領回可能實用性也不大，只能是「時代的眼淚」。圖／翻攝辭修高中官網
辭修高中代保管的手機是過往常見到的Sony Ericsson、Motorola、Nokia等品牌，但就算領回可能實用性也不大，只能是「時代的眼淚」。圖／翻攝辭修高中官網
辭修高中代保管的手機是過往常見到的Sony Ericsson、Motorola、Nokia等品牌，但就算領回可能實用性也不大，只能是「時代的眼淚」。圖／翻攝辭修高中官網
辭修高中代保管的手機是過往常見到的Sony Ericsson、Motorola、Nokia等品牌，但就算領回可能實用性也不大，只能是「時代的眼淚」。圖／翻攝辭修高中官網

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