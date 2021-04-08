氣候變遷永和換地淹 10年前排水工程再延伸

新北市永和區林森路至永利路常有積水問題，水利局前年進行排水改善工程，除設置雨水下水道外還延伸把10年前排水幹線延伸，已在2月啟用通水，局長宋德仁今日在區公所舉辦說明會，表示在工程完畢後會大幅降低淹水機率。

早期永和區積水問題反而出現在永利路、永貞路一帶，水利局因此在2011年施作排水改善工程，但在氣候變遷下，2017至2019年頻頻發生短延時強降雨，造成福和橋下延林森路至永利路有積水情形。

考量到林森路段是交通樞紐，施工範圍受限，水利局區分林森路、中正路段2個工區，林森路採新建抽水滯洪設施；中正路則因民生管線遍布無多餘空間，經協調自來水與中華電信後，決議在有限空間設置雨水下水道。

這次工程自前年開工後，今年2月正式啟用，把10年前的排水幹線延伸到林森路段，由於增設雨水下水道，能讓林森路雨水導入至剛接好的排水幹線，增加區域防洪能力。