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悠遊卡6個月內殲滅敵軍？ 柯文哲承認誤判、太樂觀了

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午至議會進行施政報告並備詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午至議會進行施政報告並備詢。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲任內因悠遊卡公司獲利減少，電子支付上線也落後其他業者，2019年面對質詢，誇口「6個月內保證能殲滅敵軍」，結果跳票。柯文哲下午至議會進行施政報告並備詢，針對議員徐弘庭質詢，當初會說6個月內保證能殲滅敵軍，是不是邱昱凱給的建議？柯文哲承認是自己誤判，以為有行政優勢，太樂觀了。

徐弘庭也問柯，低薪是貪汙的溫床，這句話是誰教的？他認為其實錯誤的政策比貪汙還可怕，且邱昱凱的角色為何？悠遊卡公司董事長原本是陳亭如兼總經理，現在多一個邱昱凱，第一級人事費用增加，但業務量有增加？邱昱凱的人事案是誰的決定？邱昱凱說，「是我毛遂自薦」。

徐弘庭再追問，對於六個月全殲對手，是誰要柯說的？柯文哲說，因當時認為有行政優勢，自己誤判，太樂觀了。徐弘庭說，為何問都沒問就說這句話？自己騙自己。

王世堅質詢時則問柯，為何原本傳出邱昱凱的薪水是年薪350萬，現在調降一半，只有200多萬，是柯同意的？柯文哲說，邱的薪水他不知道，他不會管。

王世堅追邱昱凱，薪水變少一半， 準備開始貪汙嗎？邱昱凱說，保證不會，但談未來在通路時，若不順利，他會和通路說，「現在議員王世堅都在看我」，以後業務推動比較順利。王世堅說，「你口才很好，馬上將我一軍」。

柯文哲 徐弘庭 王世堅

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