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AZ疫苗12日擴大接種 柯文哲：輪到我就去打

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲今赴議會施政報告，表示下星期如果輪到我施打AZ疫苗，我會去打。記者潘才鉉／攝影
台北市長柯文哲今赴議會施政報告，表示下星期如果輪到我施打AZ疫苗，我會去打。記者潘才鉉／攝影

新冠疫苗第二優先對象的中央及地方政府防疫人員，當中包含維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員等，台北市柯文哲今赴議會備詢時表示，其實大家現在都在想有沒有更好的疫苗，但下星期如果輪到他，他會去打。

秦慧珠提問柯文哲妻子陳珮騏是否有施打AZ疫苗，得知陳珮騏未施打疫苗，秦質疑，台北市醫護人AZ疫苗接種率低，柯沒有敦促妻子、沒有鼓勵北市醫護，當時疫苗底台，柯市府指稱意願施打的人為四成，但是資料顯示3月22日台北市可以施打的意願只有三成二，10天後更下降二成二。

由於中央流行疫情指揮中心宣布自4月12日起，擴大第二、三順位，開放中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等對象接種新冠肺炎疫苗。對於是否施打疫苗？柯文哲表示，其實大家現在都在想有沒有更好的疫苗，但下星期如果輪到他，他就會去打。

秦慧珠則追問在場官員是否願意施打疫苗，並質疑官員是不是看風向，市長說打才去打。柯文哲則表示，現在疫情趨緩，要是疫情很嚴重大家還是要乖乖去打。

AZ疫苗 柯文哲 北市

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