影／太開心！HBL慧燈中學奪隊史首冠 球員把教練剃光頭

宜蘭私立慧燈中學在全國高中籃球聯賽中，以15戰全勝之姿拿下乙級總冠軍，不但是隊史首冠，更是宜蘭睽違25年來再度封冠；該校沒有體育班，12名球員也沒有特別高大，但個個都是可用之兵，採五上五下策略，保持球員好體力。縣政府今頒發獎勵金，總教練俞世豪更信守承諾，當場「剃光頭」，全場情緒沸騰，球員們笑開懷。

慧燈籃球隊這次不但贏得漂亮，總教練俞世豪也獲主辦單位頒給最佳教練獎，今天縣長林姿妙到校頒發獎勵金，最讓大家興奮的是俞世豪兌現賽前激勵選手「得冠軍、剃光頭」承諾，乖乖坐椅子上先由林縣長「動剪」，接著每位隊員搶著要剃總教練的頭，笑得樂不可支，最後由校長吳松溪接棒完美結尾，把教練的頭髮理個精光。

俞世豪笑說，這是他在比賽前對隊員們的承諾，一定要「信守」，對學生也是一種身教課程。

慧燈董事長林哲立感謝教練付出及家長支持，該校沒有體育班，作息時間跟一般生一樣，身材也沒有特別魁武，有限的培訓時間，隊員平均素質、投籃技巧及運球基本動作紮實，團隊合作過關斬將，大家都說有慧燈籃球隊是有「智慧、紀律、氣質且能作戰的超級籃球隊」，沒有明星球員，每位球員都是可用之兵。

「用頭腦打球」，校長吳松溪說，全國男籃乙級聯賽共400多支隊伍，慧燈連勝15場拿下第一名，非常不易，賽場上導播與球評最愛講一句話是「慧燈五上五下」，到了第四節別隊球員沒體力了，慧燈球員仍生龍活虎，大家打球充滿智慧及企圖心，而且有風度。

慧燈是這次從地區預賽到決賽唯一不敗的球隊，抱回冠軍獎盃實至名歸。8強賽事中，慧燈中學迎接建國中學、高師附中及田中高中的挑戰，五上五下的豐沛戰力讓對手防不慎防；4強戰的幾場比賽中，創下12名球員全部得分的難得紀錄。