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台中供5停2！今甲區復水 上班族曝停水2天的慘況

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區好市多台中店旁的台水臨時供水站。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區好市多台中店旁的台水臨時供水站。記者趙容萱／攝影

台中市「供五停二」以國道一號道路分甲、乙兩區停水，各區停水二天、供水五天，今天甲區復水，輪到乙區停水二天。住甲區的上班族有的等到今天凌晨一點半頂樓水塔補到水才洗澡，也有的是昨天傍晚辦公室沒水，超商和公廁關閉，最後向警方求助，也有昨天下班就趕快回家，緊盯水塔水位直直落，很擔心停水變3天。

台水第四區處說明，因應台中市分區供水，停水期間甲乙兩區共設置347處臨時供水站供民生用水，其中乙區今天起停水2天，區域雨共設置71處臨時供水站，循甲區模式，水車會巡迴補水，下周一樣是「供五停二」供水模式，停水沒有延長到三天。

彭姓粉領族說，她住甲區一中商圈透天套房，因住戶多達卅戶，她有點擔心樓上水塔不夠用，沒想到昨晚下班回家發現真的沒水可洗澡，只好等到今天凌晨復水，水塔在凌晨一時卅分補水後，才有辦法洗澡。

陳姓上班族說，他們公司在甲區商辦內，昨天下午水塔沒水，廁所關閉，他到附近咖啡店、超商借廁所，有的沒開，有的因為停水關係，廁所也關閉，最後只好向警局借 廁所，還好有借到廁所。

林姓上班族說，他家一家四口住甲區透天厝，頂樓只有一個水塔，怕水不夠用，時不時就巡水塔、看水位，還上網求助如何關抽水馬達，經過這二天停水，他發現洗澡、上廁所用水最多，二天下來還剩1/5，他比較擔心停水延長成三天，就很可怕了。

台中市政府說明，臨時供水站的水為自來水公司各淨水場內出車補水，均符合飲用水水質標準，市府警察局設置巡邏箱，並由環保局抽檢水質。此外，停水期間，國軍及消防局加強整備，支援水車緊急送水勤務。

臨時供水站詳細地點，可透過「台水臨時供水站」APP，或上網https://www.water.gov.tw/fightdrought/Subject?nodeId=5928 查詢。

台中市都發局說明，台中52處工地回收水位置，可搜尋台中市新建建築工程工地地下水資源再利用名冊」，網址為https://www.ud.taichung.gov.tw/1754597/post，進入後請點選下方「臺中市新建建築工程工地地下水資源再利用名冊(更新日_1100330).pdf」

台水第四區處說明，停水期間台水水車會巡迴臨時供水站補水，圖為台中市甲區北屯區昌平路2段68號的供水站。圖／台水第四區處提供
台水第四區處說明，停水期間台水水車會巡迴臨時供水站補水，圖為台中市甲區北屯區昌平路2段68號的供水站。圖／台水第四區處提供
台水第四區處說明，停水期間台水水車會巡迴臨時供水站補水，圖為台中市甲區大里區東南路207巷36號的供水站。圖／台水第四區處提供
台水第四區處說明，停水期間台水水車會巡迴臨時供水站補水，圖為台中市甲區大里區東南路207巷36號的供水站。圖／台水第四區處提供

停水 台中市

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