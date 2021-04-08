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猴硐將成立「貓公所」 普查貓咪並設籍、製作身分證

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
新北市政府在瑞芳區猴硐成立的「猴硐貓公所籌備處」下午揭牌，外牆以「瑞芳金」彩繪，呈現在地礦業文史元素。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府在瑞芳區猴硐成立的「猴硐貓公所籌備處」下午揭牌，外牆以「瑞芳金」彩繪，呈現在地礦業文史元素。記者邱瑞杰／攝影

新北市政府農業局動保處在瑞芳區猴硐成立的「猴硐貓公所籌備處」，今天下午揭牌，讓「貓村」照護能量進化，提供為街貓製作「身分證」、普查「貓戶口」、打造貓咪樂園、設立醫療站等形式，提供猴硐街貓所需的各種服務。

新北市將猴硐貓咪衛教資訊站轉型為猴硐貓公所，市府農業局長李玟、動物保護防疫處長楊淑方、卡巴迪亞公司董事長李信邦、財團法人流浪動物之家基金會董事長黃志瑋和在地人士，下午共同參與揭牌儀式，宣示全力推動貓村照護量能進化。

新北市府力推猴硐1日輕旅遊路線，動保處先前在貓村設立「貓咪衛教資訊站」，派駐人員向遊客宣導貓咪衛教知識，服務對象以「人」為主。

新成立的猴硐貓公所籌備處外牆以「瑞芳金」彩繪，呈現在地礦業文史元素，希望呈現貓村生活新美學，帶給遊客新的旅遊體驗。今天的揭牌儀式安排女兵日記演員陳謙文、王樂妍分享養貓經驗，希望街貓未來能有更好的生活。

李玟呼籲民眾「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，不要把貓隻棄養在猴硐貓村，因為貓具地域性與排他性，遭棄養的貓易受排擠，也可能讓在地貓隻感染疾病。希望各界一起維護貓村觀光形象，一起打造貓咪天堂。

動保處表示，貓公所成立後，將結合不同志工協會成立巡守隊，加強貓村巡護，維護貓咪安全及杜絕棄養行為。公所會為在不同區域活動的貓咪設籍，製作身分證，植入晶片造冊，定期進行貓戶口普查，也會結合非營利組織團體設立醫療站，提供貓咪保健醫療服務。

動保處在貓公所籌備處旁種植一大片貓咪喜愛的貓薄荷（乾貓草），營造動植物多元共融生態，希望能促進貓咪食慾，放鬆壓力，安定情緒，把猴硐貓村打造為貓咪樂園。

新北市瑞芳區猴硐猴硐貓咪衛教資訊站轉型猴硐貓公所，市府農業局長李玟（右6）等人今天下午一起參加籌備處揭牌儀式。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐猴硐貓咪衛教資訊站轉型猴硐貓公所，市府農業局長李玟（右6）等人今天下午一起參加籌備處揭牌儀式。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府在瑞芳區猴硐成立的「猴硐貓公所籌備處」今天下午揭牌，安排女兵日記演員陳謙文（左）、王樂妍分享養貓經驗。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府在瑞芳區猴硐成立的「猴硐貓公所籌備處」今天下午揭牌，安排女兵日記演員陳謙文（左）、王樂妍分享養貓經驗。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府在瑞芳區猴硐成立的「猴硐貓公所籌備處」今天下午揭牌，安排女兵日記演員陳謙文（右）、王樂妍分享養貓經驗。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府在瑞芳區猴硐成立的「猴硐貓公所籌備處」今天下午揭牌，安排女兵日記演員陳謙文（右）、王樂妍分享養貓經驗。記者邱瑞杰／攝影

貓咪 猴硐

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