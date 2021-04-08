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倡重症死亡自主權 淡大生號召上街頭請願
台灣時常有飽受重症折磨的患者與人倫悲劇，卻無法善終的實際案例，因此淡江大學資訊傳播學系九位大學生，從去年開始花了一整年的時間，製作畢業專題，他們將要在明(9)日到台北市自由廣場，希望號召民眾一起為重症死亡自主權發聲，並向立法院遞交請願書。
手上高舉著標語看板，大家一起喊著口號，乍看之下還以為是那邊的陳情抗議，但其實這一群是新北市淡水區，淡江大學的大四學生，他們將要在4月9日，到台北市自由廣場，希望號召民眾，一起為重症死亡自主權發聲，向立法院遞交請願書。
活動副召集人吳同學說，過去在台灣時常有飽受重症折磨的患者與人倫悲劇，卻無法善終的實際案例，因此淡江大學資訊傳播學系，有九位大學生，從去年開始花了一整年的時間，製作畢業專題取名叫 「 安逝 」 希望透過各種實案例的研究，進而發現台灣在重症死亡自主權相關法律的尚未成熟，因此決定以推行主動安樂死為主題製作畢業專題，希望以學生微薄的力量，為需要尊嚴善終的病患發聲。
而面對大學生製作大部份人都會避諱的死亡議題時，他們說，其實死亡不只是老年時期才會面對的問題，在台灣也有許多年輕人因為意外，成了植物人等等，一輩子整個家庭就變了樣，根據資料，台灣過去一年中，死亡人口17萬人當中有三分之一是65歲以下人，代表死亡問題是大家的事，而非離年輕人很遙遠。因此這群大學生，用自發性的遊行希望政府可以聽到他們的聲音，向政府訴說國人對主動安樂死合法化的期盼。
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