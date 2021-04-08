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竹圍高中交流不中斷 美高中生到台研習華語

聯合新聞網 / 記者許端驛／淡水報導
竹圍高中接待來自全美各高中的10位菁英學生，進行一日入班學習體驗與交流活動。 圖／紅樹林有線電視提供
竹圍高中接待來自全美各高中的10位菁英學生，進行一日入班學習體驗與交流活動。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立竹圍高中於昨(7)日天接待來自全美各高中的10位菁英學生，進行一日入班學習體驗與交流活動。到訪的美方學生，是參加淡江大學承辦美國國務院高中生獎學金華語研習班的學員。因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，自去年9月起線上學習，今年2月入境臺灣，成為第一批突破疫情來臺研習華語課程的學生。

經過兩週居檢及一週自主健康管理後，開始為期兩個多月的華語研習課程。竹圍高中校長呂宏進表示，學校致力於國際教育的推展，疫情期間，國際間實體交流活動幾乎停止，本校仍透過線上、郵寄、視訊方式交流，實體交流活動，希望能讓雙方同學有難忘的體驗學習，彼此成長，更能開拓國際視野。

活動開始由學生進行雙語簡報，介紹台灣、淡水及學校等特色，接著就安排10位美生進入高一、高二的班級，實際參與體驗台灣高中生的課堂生活點滴，並可近距離與同學互動。

最後，安排師生體驗本校特色陶藝課程，親手製作陶藝品，在陶杯、陶盤上釉彩繪，並在窯燒後帶回紀念。校方希望透過參訪及入班學習的體驗，來訪師生更能融入在地的文化與生活，也能學習最真實的語言互動，同時感受豐富的交流情誼。

疫情 華語

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