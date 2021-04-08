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電杆擋道難會車 汐止大同路515巷爭取地下化

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止大同路一段515巷兩支電線桿擋路安全有疑，市議員周雅玲服務處會勘，討論地下化可行性。 圖／觀天下有線電視提供
汐止大同路一段515巷兩支電線桿擋路安全有疑，市議員周雅玲服務處會勘，討論地下化可行性。 圖／觀天下有線電視提供

汐止大同路一段515巷，路不寬，不過，大車卻不少，再加上許多人會走這條路到汐科火車站，人車爭道險象環生，尤其路口兩支電線桿也佔據不少路幅，會車困難，所以，就有民眾希望電線杆可以地下化，今(8)日市議員周雅玲服務處、市府經發局、台電等相關單位人員就到了現場會勘，討論地下化可行性。

大同路一段515巷路窄，連基本雙向各一線道的寬度都不夠，車在走行人也要走，經常險象環生，儘管沿線畫了人行道，不過，因為路實在太窄，為了會車，許多停等紅燈的車子都會像這樣儘量靠邊停在人行道上，嚴重擠壓到行人空間，所以，在沿路電線桿林立的情況下，民眾也認為是不是可以將電線杆移除，地下化。

民眾說，主要也是大車也多，大卡車過就沒有路走，走路危險，開車幾乎都要停在人行道上才能會車，如果電桿地下化會好一點。

尤其是靠近路口的電桿就位在轉彎處，影響通行，另外，進去的第二支電桿也是類似狀況，往往車子經過都要閃電桿，或是有車子停等，難以會車，甚至大車就過不去的狀況，所以，會勘討論電纜地下化的可行性。

市議員周雅玲服務處助理周雯瑛表示，有關民眾陳情大同路一段515巷2根電杆要遷移的部分，在靠近路口的電杆會擇日進行地下化，至於道路進去的第二根電杆，因為牽涉到私人土地，我們會請里長協助是不是取得地主的同意書，如果可以順利取得的話，一樣可以地下化，讓515巷車子進出更順暢。

人行道 汐止 火車站

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