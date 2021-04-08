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萬里瑪鋉步道排水改善 扶手翻新更好養護

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區瑪鋉溪步道扶手欄杆仿木質外觀的混凝土設計，也省下了許多維修養護的成本。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區瑪鋉溪步道扶手欄杆仿木質外觀的混凝土設計，也省下了許多維修養護的成本。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區瑪鋉溪步道木質扶手腐朽還有蟻蟲蛀蝕，近來進行修繕，完工後扶手欄杆變得相當的新穎，仿木質外觀的混凝土設計，不但牢固、安全性提升，除此之外，以往維護保養因為木頭易腐壞的關係，需要花費相當多的經費，現在改變材質也省下了許多維修養護的成本。

萬里區長粘雪琴說，瑪鋉溪步道是居民休閒散步運動的好選擇，不過日前也發現部分路段扶手欄杆因為是木質的關係，不但因為潮濕導致腐朽，還有蟻蟲蛀蝕的情況，為此在市府挹注經費以外，市議員白珮茹更在會勘過後，補助120萬不足的修繕經費，近來工程完成，步道變得好走，安全性也大提升。

市議員白珮茹表示，步道修繕的路段可以見到，扶手欄杆變得相當的新穎，仿木質外觀的混凝土設計，不但牢固、安全性提升，不怕潮濕天氣，耐久度更是大大增加，除此之外，以往維護保養因為木頭易腐壞的關係，需要花費相當多的經費，現在改變材質也省下了許多維修養護的成本。

還有在靠近49號橋下的部分以往排水不良，趁著這次工程做了涵管排水，因應萬里潮濕多雨，步道鋪面也增加透水性增加排水不易積水，如此一來就算雨過天晴出來散步，民眾也不會被步道上的積水所噴濺或是有滑倒的危機。

萬里

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