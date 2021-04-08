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野柳地質公園推新遊程 「女王的祕密花園」

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
野柳地質公園推出「女王的祕密花園」遊程，體驗有如月球表面的特殊地質景觀。 圖／紅樹林有線電視提供
野柳地質公園推出「女王的祕密花園」遊程，體驗有如月球表面的特殊地質景觀。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里野柳地質公園不只有女王頭近來還有新的遊程推出，園區內擁有豐富的地質景觀，而神秘的第三區，占野柳地質公園80%面積，多年來一直因安全回題未對外開放，即日起野柳地質公園推出「女王的祕密花園」遊程，帶領遊客造訪野柳地質公園第三區，體驗有如月球表面的特殊地質景觀。

交通部觀光局北觀處副處長金玉珍表示，第三區位於野柳岬的前端，是一個典型的單面山，東南側為海蝕平台，奇岩怪石分布上面，西北側是一面峭壁，著名的豆腐石就位於峭壁下方的海蝕平台上，還有24個圓球狀岩石，集結在一起，被譽為24孝山，另外制高點約海拔80米，站在單面山上，可以俯瞰整個地質公園園區最北端，欣賞獨特的地質景觀。

野柳地質公園副總經理湯錦惠指出，受到新冠肺癌疫情影響，以往單日遊客有四、五千人，現在僅剩下百餘人，希望透過開放第三區，能夠讓來客數增加，復甦野柳地質公園的觀光。

女王的秘密花園遊程即日起受理報名，每梯次報名人數滿15人即可成團，採事前預約，開放時間自即日起至5月及9月的每週六、日上午舉辦，每場報名費每人888元，包含門票、解說員專業導覽解說、精美禮品、保險費與精緻女王特餐，有興趣團體也歡迎至野柳地質公園官網搜尋報名資訊報名參加。

野柳 女王頭 萬里

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