遠雄積極轉讓大巨蛋股權 柯文哲：該拿的錢拿到就好

台北大巨蛋預計最快今年年底完工、明年6月試營運，但中信慈善基金會董事長辜仲諒過去對外說，已找好台日泰首富組成的跨國團隊，有信心在大巨蛋取得使用執照後接手營運，而遠雄發言人執行長楊舜欽也表示「不排除任何可能」，北市議員質疑，若轉讓股權經營主體跟履約條件恐改變，台北市長柯文哲表示，「我該拿的錢拿到就好」。

議員陳政忠指出，辜仲諒已對外表示將組跨國團隊接手大巨蛋經營權，但「大巨蛋這麼龐大的股權轉讓，不用市府討論、同意？」

遠雄大巨蛋爭議已久，陳政忠表示，讓遠雄履約是市府的責任、義務；台北市長柯文哲表示，股權轉讓確實要市府同意，副市長黃珊珊補充，目前遠雄沒有提出轉讓經營權問題，目前正在研議的是超額分潤問題。

負責興建與營運的遠雄集團，因與北市府纏訟多年，早已不想插手營運，陳政忠說，遠雄說得很清楚，他找上日商軟銀集團、泰國正大集團、頂新集團，盼將大巨蛋打造成代表台灣的新主場，市府難道還要被動等待？

屆時若辜仲諒的話成真，讓辜仲諒的跨國團隊經營大巨蛋，未來經營的主體跟原先履約的條件不同該如何？柯文哲回應，他的態度很清楚，就是要按照合約走，遠雄要轉讓股權需市府同意。

北市體育局長李再立表示，大巨蛋為BOT案，主動權在遠雄，不管股轉如何轉讓，遠雄都要保持20％股權；黃珊珊說，相關訊息都有掌握，若沒成案也只是在募資而已，辜有募資對象，怎樣誇口市府都無法管制，目前正在處理超額分潤的規畫，會在年底前將超額分潤權利金談回來。

柯文哲說，轉讓經營權還是要市府同意，他的態度就是依法行政，遠雄要轉讓股權給誰、辜仲諒要組什麼團隊，「我都沒有意見」，反正把超額分潤要訂好，後面商業機制等是遠雄問題，「我該拿的錢拿到就好」。

黃珊珊補充，市府條件只有一個，就是遠雄巨蛋特許公司，工程不會影響合約，換了什麼股東都一樣，遠雄就是特許公司，屆時若轉讓股權，市府也會審查入股的條件。