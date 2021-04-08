無良廠商又拿新標案 北市府失能？ 柯文哲震怒：會改進

台北市長柯文哲上午在市長室晨會中拍桌狂罵同仁，因承包公園處清潔工程的卉欣有限公司，2年前被抓包用舊照片詐領履約款項1500萬餘元，該公司負責人上月遭以詐欺罪諭令5萬元交保，沒想到該廠商今年又拿到新標案，讓柯大發雷霆。北市議員阮昭雄今天質詢柯文哲，市府怎處理無良廠商？柯文哲表示，這個會改進。

阮昭雄問柯文哲，黑心無良、承包廠商又拿到市府標案，北市府失能？後續怎處理？柯文哲今赴施政報告報詢時表示，「有問題就要提早處理，不是有問題，擺一年半，然後送地檢署，這不是好的處理。」

柯文哲說，北市府後續會改進，會要求政風未來在調查的案子，就要拿出來講。至於已經標出去的標案，柯說，他不知道法律上怎處理？不過一次30個標案太多，寧可少一點，不要都用價格標。至於已標出去的案子，制度還是要亡羊補牢，會改進制度。

北市工務局長林志峰表示，若廠商有違反「採購法」，就可以依照採購法處理，與法院判決無關，會依照採購法第101條，提送廠商停權。柯文哲也已經指示要求做檢討報告。