快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無良廠商又拿新標案 北市府失能？ 柯文哲震怒：會改進

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員阮昭雄今天質詢柯文哲，市府怎處理無良廠商？柯文哲表示，會改進。記者林麗玉／攝影
北市議員阮昭雄今天質詢柯文哲，市府怎處理無良廠商？柯文哲表示，會改進。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲上午在市長室晨會中拍桌狂罵同仁，因承包公園處清潔工程的卉欣有限公司，2年前被抓包用舊照片詐領履約款項1500萬餘元，該公司負責人上月遭以詐欺罪諭令5萬元交保，沒想到該廠商今年又拿到新標案，讓柯大發雷霆。北市議員阮昭雄今天質詢柯文哲，市府怎處理無良廠商？柯文哲表示，這個會改進。

阮昭雄問柯文哲，黑心無良、承包廠商又拿到市府標案，北市府失能？後續怎處理？柯文哲今赴施政報告報詢時表示，「有問題就要提早處理，不是有問題，擺一年半，然後送地檢署，這不是好的處理。」

柯文哲說，北市府後續會改進，會要求政風未來在調查的案子，就要拿出來講。至於已經標出去的標案，柯說，他不知道法律上怎處理？不過一次30個標案太多，寧可少一點，不要都用價格標。至於已標出去的案子，制度還是要亡羊補牢，會改進制度。

北市工務局長林志峰表示，若廠商有違反「採購法」，就可以依照採購法處理，與法院判決無關，會依照採購法第101條，提送廠商停權。柯文哲也已經指示要求做檢討報告。

柯文哲 北市 阮昭雄

延伸閱讀

低薪是製造貪汙的溫床？邱昱凱備詢：我不會貪汙啦

公園處廠商詐領千萬還拿新標案 柯文哲暴怒拍桌狂吼罵

王世堅送柯文哲腳踏車 酸「政治不難 找回網軍而已」

社子島卡關 柯文哲：有籌碼最大安置 不虧錢會給方便

相關新聞

遠雄積極轉讓大巨蛋股權 柯文哲：該拿的錢拿到就好

台北大巨蛋預計最快今年年底完工、明年6月試營運，但中信慈善基金會董事長辜仲諒過去對外說，已找好台日泰首富組成的跨國團隊，...

台鐵太魯閣事故捐款 柯文哲：一個人捐兩個月

台鐵太魯閣號發生重大事故，衛福部事後設立賑災專戶接受捐款，台北市長柯文哲下午至議會進行施政報告並備詢，在議員陳建銘追問是...

悠遊卡6個月內殲滅敵軍？ 柯文哲承認誤判、太樂觀了

台北市長柯文哲任內因悠遊卡公司獲利減少，電子支付上線也落後其他業者，2019年面對質詢，誇口「6個月內保證能殲滅敵軍」，...

AZ疫苗12日擴大接種 柯文哲：輪到我就去打

新冠疫苗第二優先對象的中央及地方政府防疫人員，當中包含維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員等，台北市長柯文哲今赴議會...

影／太開心！HBL慧燈中學奪隊史首冠 球員把教練剃光頭

宜蘭私立慧燈中學在全國高中籃球聯賽中，以15戰全勝之姿拿下乙級總冠軍，不但是隊史首冠，更是宜蘭睽違25年來再度封冠；該校...

台中供5停2！今甲區復水 上班族曝停水2天的慘況

台中市「供五停二」以國道一號道路分甲、乙兩區停水，各區停水二天、供水五天，今天甲區復水，輪到乙區停水二天。住甲區的上班族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。