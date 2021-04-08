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低薪是製造貪汙的溫床？邱昱凱備詢：我不會貪汙啦

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午至議會進行施政報告並備詢，悠遊卡總經理邱昱凱(左)首次備詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午至議會進行施政報告並備詢，悠遊卡總經理邱昱凱(左)首次備詢。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲下午至議會進行施政報告並備詢，針對柯文哲的網路宣傳大將、「網軍頭」邱昱凱擔任悠遊卡公司總經理，傳出年薪達350萬元，邱昱凱首次備詢，民進黨議員洪健益質詢時，針對柯文哲曾說「低薪是製造貪汙的溫床」，邱昱凱笑說，「我不會貪汙啦」。

針對外傳邱昱凱的年薪高達350萬元，洪健益提出另一份報導，邱昱凱的月薪只有14.3萬。是不是柯文哲改的？柯說，「我根本不知道」 ；洪健益再追問，邱昱凱的能力資格符合嗎？柯文哲說，對。

對於邱昱凱的年薪14個月、保障350萬 ？柯文哲說，這是媒體沒有查證，對於外面有批評的事，都有處理，去年訂六大公司的管理辦法，公司薪水有一定標準。至於月薪只有14.3萬？柯文哲說，這跟邱無關，這是全市府的制度。

洪健益對邱昱凱說，蹲兩年多，資歷是夠了，但市長卻說「低薪是製造貪汙的溫床」？「說你會貪汙」。 邱說，「我不會貪汙啦」至於能為台北市爭取什麼？他說，悠遊卡已經20年，要走向第二個十年，希望不只是支付，而是希望做為市民生活的平台，像現在線上繳牌照稅已經有5%，不需去超商。 這是讓民眾有另一種選擇。

洪健益認為，邱昱凱的薪水，和悠遊卡公司歷任的總經理比，薪水算低， 柯文哲表示，他還是主張公務員少一點、薪水高一點，走新加坡模式。

柯文哲 貪汙 薪水

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