公園處廠商詐領千萬還拿新標案 柯文哲暴怒拍桌狂吼罵

台北市長柯文哲今赴議會施政報告，不過上午市長室晨會，柯文哲火大暴怒，拍桌怒罵公園處、政風處等相關同仁，柯文哲先是大怒拍桌，甚至還氣到站起來狂吼罵同仁，連晨會會議室外都聽得清清楚楚。

據了解，柯文哲上午晨會震怒，是承包北市公園處清潔工程的卉欣有限公司，2年前被抓包用舊照片詐領履約款項1500萬餘元，該公司負責人上月遭以詐欺罪諭令5萬元交保，沒想到該廠商今年又拿到新標案，讓柯文哲大發雷霆。

北市府上午晨會討論議會輿情分析等議題，北市府公園處處理清潔工程承包廠商拍假照片詐騙經費案，無層層上報至市長，加上柯文哲認為，此事2年前就被檢舉，中間應能有一些防範，怎麼可以拖這麼久不處理？政風處表示一切按規定，讓柯文哲更火大，還站起來破口大罵。