聽新聞
test
0:00 / 0:00
公園處廠商詐領千萬還拿新標案 柯文哲暴怒拍桌狂吼罵
台北市長柯文哲今赴議會施政報告，不過上午市長室晨會，柯文哲火大暴怒，拍桌怒罵公園處、政風處等相關同仁，柯文哲先是大怒拍桌，甚至還氣到站起來狂吼罵同仁，連晨會會議室外都聽得清清楚楚。
據了解，柯文哲上午晨會震怒，是承包北市公園處清潔工程的卉欣有限公司，2年前被抓包用舊照片詐領履約款項1500萬餘元，該公司負責人上月遭以詐欺罪諭令5萬元交保，沒想到該廠商今年又拿到新標案，讓柯文哲大發雷霆。
北市府上午晨會討論議會輿情分析等議題，北市府公園處處理清潔工程承包廠商拍假照片詐騙經費案，無層層上報至市長，加上柯文哲認為，此事2年前就被檢舉，中間應能有一些防範，怎麼可以拖這麼久不處理？政風處表示一切按規定，讓柯文哲更火大，還站起來破口大罵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言